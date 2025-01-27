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Airbus и Boeing могут продать свои космические подразделения

Венчурная компания Space Capital в смелом прогнозе о будущем космической отрасли предсказала, что Boeing и Airbus продадут свои космические подразделения в 2025 году. Это ознаменует существенный сдвиг в коммерческой космической отрасли.

Спутники компании Airbus / © Airbus

Согласно последнему отчету Space Capital, опубликованному 23 января, аэрокосмические гиганты изо всех сил пытаются угнаться за быстроразвивающимся космическим сектором, однако им это не удается. Продажи их активов станут поворотным моментом в экономике космоса, поскольку это изменит конкурентную среду.

Прогноз сделан на фоне более заметных тенденций в космической отрасли: Space Capital прогнозирует, что 2025-й станет «одним из самых преобразующих годов в истории космической экономики». Этот прогноз частично обусловлен видным положением Илона Маска в администрации Трампа.

В отчете подчеркивается, что произойдет рост расходов на оборону и усилится обеспокоенность США космическими возможностями Китая, в частности влиянием его навигационной системы BeiDou.