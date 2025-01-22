  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
8 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 581

Инженеры NASA разработали революционную технологию шин для новых марсоходов

Любое транспортное средство, пересекающее каменистую марсианскую поверхность, нуждается в прочных колесах. Например, марсоход Perseverance оснащен толстыми алюминиевыми колесами, покрытыми шипами для улучшения сцепления с поверхностью и подвижности. Однако новый концепт конструкций колес для будущих покорителей Красной планеты делает акцент на гибкости, а не на жесткости.

Сообщество
# NASA
# космос
# Марс
# технологии
Испытательный марсоход с прототипами новых шин, изготовленных из специального сплава никеля и титана, способного возвращаться к исходной форме, пересекает каменистую местность, имитирующую поверхность Марса / © NASA
Испытательный марсоход с прототипами новых шин, изготовленных из специального сплава никеля и титана, способного возвращаться к исходной форме, пересекает каменистую местность, имитирующую поверхность Марса / © NASA

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разработали прототип новых шин из специального сплава никеля и титана. Он может возвращаться к исходной форме после изгиба, растяжения или воздействия экстремальных температурных колебаний.

© NASA

Прототип уже обкатали на испытательном симуляторе марсианской местности на объекте компании Airbus в Великобритании. По словам инженеров, хотя форма новых шин изменялась в ответ на каменистую поверхность, деформации оказались минимальными, а испытания «оправдали ожидания».

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Технологическая революция — новые задачи и возможности биотеха и медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Астрономия в блокадном Ленинграде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
500
Грузия в античных мифах: Прометей, аргонавты и золотое руно
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
500
Эволюционная история черепах (криптодиры)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Адронный коллайдер в фильмах и сериалах: о чем не расскажут зрителю?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Советский модернизм в Москве
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Янв
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в 1907-1916 годах
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:39
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
Сегодня, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
Позавчера, 17:59
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
Позавчера, 17:59
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Позавчера, 14:39
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Чирикающие» хоровые волны, угрожающие космическим аппаратам, обнаружили вдали от Земли

    25 минут назад

  2. Самый массовый гербицид связали с ухудшением здоровья новорожденных

    1 час назад

  3. Ливни и засуха: эксперт Пермского Политеха рассказал, каким будет лето 2025 года

    3 часа назад

  4. Странные шары в космосе могут оказаться новым типом звезд

    3 часа назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Позавчера, 14:39

Последние комментарии

Арт Лим
16 минут назад
Ничего себе, намечает новый тип звёзд.

Странные шары в космосе могут оказаться новым типом звезд

Александр Березин
44 минуты назад
Иван, если я сейчас напишу конкретные модели, то это будет воспринято как реклама. Не погладит по голове издатель, если вы понимаете, о чем я.

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Владимир Семёнов
1 час назад
Ну вот вам ещё одно доказательство что грунт на Земле набрали пацаны из Голливуда)))

В лунном грунте не нашли следов планеты Тейя

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, утверждения в стиле "в гугле все есть, ищите" это немного не тот уровень дискуссии к которому стоит стремиться 😏 Впрочем бог с ним. Не

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Дмитрий Белкин
3 часа назад
Очередной бред от китайцев как в великая культура и медицина, которых не было, а был американский маркетинг в 1970ых.

Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Александр Бутюгин
3 часа назад
В тексте нет ни одной цифры, но на рисунках даже есть инфа про соотношение элементов в сплаве. Однако сверхпроводимость при всего лишь около 3

Студенты нашли новый нетрадиционный сверхпроводник

Юлия Стерехова
3 часа назад
пон, а киткат вернут?

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Sam Dowson
3 часа назад
"Чтобы получить больше копий, важно, чтобы новые “машинки” садились сразу после того, как предыдущие завершат работу" - порой "машинки" садятся на

Ученые узнали, как участки ДНК помогают регулировать работу генов

Григорий Натман
4 часа назад
Арсений, это весьма любопытно. Только совсем непонятно почему. Единственный резон который я могу найти это отсутствие соединений хлора, которые

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Sergey Gorovoy
4 часа назад
очередной палеонтологический бред! тем более - китайского "происхождения/производства", хе-хе: всплывший в харбинском колодце череп через 85 лет

Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Арсений Семенов
4 часа назад
Иван, водопроводная вода хлорированная. Это позволяет избежать развития роста микробов /водорослей/ гниения внутри. Воду для стирки вещей мы

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Арсений Семенов
4 часа назад
Григорий, НЕЛЬЗЯ использовать воду из бутылок или после фильтров обратного осмоса. Только хлорированную водопроводную воду. Sharp прямо заявляет

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Wert REMBO
4 часа назад
Подпiдастр тоже

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Александр Березин
5 часов назад
Иван, при равной производительности? Сам по себе испарительный увлажнитель сравним по цене с ультразвуковым, у которого та же производительность

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Дмитрий
5 часов назад
Кто то что тотсравнил с чем то и что то ответили.... одним что то а другим не очень...

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Александр Французов
6 часов назад
Человек собаке друг!

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Иван Колупаев
6 часов назад
Мне одно непонятно в связи с термоядом муссируется тема бесконечной дармовой энергии. И вдруг выясняется что реактору для работы нужен гелий-3

Китайский экспериментальный токамак установил новый мировой рекорд

Rainer Adelstone
6 часов назад
ждём, когда китайцы свой CFETR достроят и запустят. По плану - в течении 5-10 лет. Тогда и мирный термояд не за горами будет. Эксперименты на EAST этому

Китайский экспериментальный токамак установил новый мировой рекорд

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, они раза в три дороже ультразвуковых интересно даже почему. Ведь в простейшем случае там ничего особо и нет диски банка да моторчик с

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
7 часов назад
Арсений, интересно зачем производителю именно водопроводная вода)) и почему нельзя после фильтров. Ну да бог с ним может у них такие маркетологи

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно