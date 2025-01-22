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Инженеры NASA разработали революционную технологию шин для новых марсоходов

Любое транспортное средство, пересекающее каменистую марсианскую поверхность, нуждается в прочных колесах. Например, марсоход Perseverance оснащен толстыми алюминиевыми колесами, покрытыми шипами для улучшения сцепления с поверхностью и подвижности. Однако новый концепт конструкций колес для будущих покорителей Красной планеты делает акцент на гибкости, а не на жесткости.

Испытательный марсоход с прототипами новых шин, изготовленных из специального сплава никеля и титана, способного возвращаться к исходной форме, пересекает каменистую местность, имитирующую поверхность Марса / © NASA

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разработали прототип новых шин из специального сплава никеля и титана. Он может возвращаться к исходной форме после изгиба, растяжения или воздействия экстремальных температурных колебаний.

© NASA

Прототип уже обкатали на испытательном симуляторе марсианской местности на объекте компании Airbus в Великобритании. По словам инженеров, хотя форма новых шин изменялась в ответ на каменистую поверхность, деформации оказались минимальными, а испытания «оправдали ожидания».