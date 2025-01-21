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NordSpace провела первое статическое огневое испытание суборбитальной ракеты Taiga

Канадский космический стартап NordSpace успешно испытал свою суборбитальную ракету Taiga, оснащенную двигателями и сосудами высокого давления, напечатанными на 3D-принтере.

Первое статическое огневое испытание суборбитальной ракеты Taiga / © NordSpace

В середине января NordSpace провела статические испытания ракеты Taiga. По данным компании, они прошли успешно: все системы функционировали так, как и ожидалось.

© NordSpace

Taiga — единственная коммерческая ракета на жидком топливе, разрабатываемая в Канаде. Согласно планам NordSpace, первый пуск Taiga состоится до конца 2025 года. Запуск выполнят с платформы на космодроме, строительством которого занимается NordSpace с апреля прошлого года. Это будет первый в истории Канады коммерческий космодром.

Длина суборбитальной ракеты Taiga составляет 4,48 метра, диаметр — 0,3 метра.

Taiga станет первым этапом в разработке орбитальной ракеты Tundra, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до пяти тонн.