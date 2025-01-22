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Созданы крупнейшие в мире гибкие солнечные панели

Китайская компания Mellow Energy сообщила о создании солнечной панели ML-Flex, которая, по данным производителя, стала крупнейшим в мире гибким перовскитным фотоэлектрическим модулем.

Гибкая перовскитная солнечная панель / © Mellow Energy

Новые панели отличаются высокой эффективностью и низкими производственными затратами. ML-Flex весит чуть более двух килограммов, а ее габариты составляют 120 x 160 сантиметров при толщине в один миллиметр.

ML-Flex выпускается в пяти версиях с выходной мощностью от 260 до 300 ватт и эффективностью преобразования энергии от 13,5% до 15,1%.

Новые гибкие панели можно будет использовать в носимых портативных гаджетах, электромобилях, беспилотниках и прочих устройствах.