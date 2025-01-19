Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Во Франции испытали первый водородный газотурбинный авиационный двигатель, созданный в XXI веке
Специалисты французских компаний Turbotech, Safran и Air Liquide успешно завершили наземные испытания первого газотурбинного авиационного двигателя на жидком водороде, разработанного и построенного в нынешнем столетии.
Во время тестов двигатель соединили с криогенной (ниже -250 °C) системой хранения жидкости, чтобы испытать сквозную интеграцию двигательной системы, воспроизводящей все функции самолета.
«Это важный шаг вперед в переходе к полностью декарбонизированным авиационным двигателям, которые будут готовы к полету, как только мир начнет массово производить водород», — заявил генеральный директор Turbotech Дэмьен Фове.
«Мы продемонстрировали, что возможно полное высокотехнологичное решение для силовой установки с нулевым выбросом углерода в полете и что его можно напрямую интегрировать в легкие самолеты», — добавил вице-президент Safran Пьер-Ален Ламбер.
Хотя иностранные СМИ назвали двигатель, созданный компаниями Turbotech, Safran и Air Liquide, первым в мире газотурбинным водопроводным двигателем, отметим, что в конце 80-х годов прошлого столетия на летающей лаборатории — самолете Ту-155 — советские инженеры уже использовали турбореативный двигатель НК-88, работающий на сжиженном водороде.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Россия оказалась лидером по пренебрежению масками и дистанцированием. Видимо, это главный фактор рекордной смертности ее граждан от коронавируса
Дети-маугли
Героические дети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии