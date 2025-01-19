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Во Франции испытали первый водородный газотурбинный авиационный двигатель, созданный в XXI веке

Специалисты французских компаний Turbotech, Safran и Air Liquide успешно завершили наземные испытания первого газотурбинного авиационного двигателя на жидком водороде, разработанного и построенного в нынешнем столетии.

Испытания газотурбинного двигателя, работающего на жидком водороде / © Safran

Во время тестов двигатель соединили с криогенной (ниже -250 °C) системой хранения жидкости, чтобы испытать сквозную интеграцию двигательной системы, воспроизводящей все функции самолета.

«Это важный шаг вперед в переходе к полностью декарбонизированным авиационным двигателям, которые будут готовы к полету, как только мир начнет массово производить водород», — заявил генеральный директор Turbotech Дэмьен Фове.

«Мы продемонстрировали, что возможно полное высокотехнологичное решение для силовой установки с нулевым выбросом углерода в полете и что его можно напрямую интегрировать в легкие самолеты», — добавил вице-президент Safran Пьер-Ален Ламбер.

Хотя иностранные СМИ назвали двигатель, созданный компаниями Turbotech, Safran и Air Liquide, первым в мире газотурбинным водопроводным двигателем, отметим, что в конце 80-х годов прошлого столетия на летающей лаборатории — самолете Ту-155 — советские инженеры уже использовали турбореативный двигатель НК-88, работающий на сжиженном водороде.