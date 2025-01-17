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Внебрачный сын Tesla Cybertruck: Yamaha показала концепт грузового квадроцикла

На автосалоне в Токио японская транснациональная компания Yamaha представила концепт грузового электрического квадроцикла C160, который выглядит как нечто среднее между детской коляской и пикапом Tesla Cybertruck.

Концепт Yamaha C160 / © Yamaha

Мотовездеход Yamaha C160 представляет собой компактную капсулу на колесах, которая отличается рубленым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Под корпусом скрывается электрическая силовая установка, созданная компанией Yamaha в сотрудничестве со специалистами Honda. Однако ее характеристики не разглашаются.

Концепт Yamaha C160 / © Yamaha

Yamaha C160 — одноместное транспортное средство без дверей и со складывающейся крышей.

Концепт Yamaha C160 / © Yamaha