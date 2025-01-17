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Внебрачный сын Tesla Cybertruck: Yamaha показала концепт грузового квадроцикла
На автосалоне в Токио японская транснациональная компания Yamaha представила концепт грузового электрического квадроцикла C160, который выглядит как нечто среднее между детской коляской и пикапом Tesla Cybertruck.
Мотовездеход Yamaha C160 представляет собой компактную капсулу на колесах, которая отличается рубленым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Под корпусом скрывается электрическая силовая установка, созданная компанией Yamaha в сотрудничестве со специалистами Honda. Однако ее характеристики не разглашаются.
Yamaha C160 — одноместное транспортное средство без дверей и со складывающейся крышей.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Американские исследователи, ранее выявившие у кошек почти 300 выражений морды, продолжили изучать лицевые сигналы Felis catus. В совместной работе с израильскими коллегами специалисты раскрыли новые детали о мимике популярных домашних питомцев. Сделать это ученым помогли инструменты искусственного интеллекта.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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