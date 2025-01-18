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Американские астронавты вышли в открытый космос впервые за 14 месяцев
Астронавты NASA Ник Хейг и Сунита Уильямс 16 января 2025 года совершили плановый выход в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ и установки нового оборудования на внешней поверхности станции. Продолжительность выхода составила ровно шесть часов.
Этот выход в открытый космос стал первым для американцев за последние 14 месяцев. Летом 2024 года два плановых выхода сорвались из-за проблем со скафандрами.
Хейг и Уильямс успешно справились со своими задачами: провели ремонт рентгеновского телескопа NICER, у которого в мае 2023 года повредились светофильтры, и заменили рефлектор на одном из стыковочных узлов МКС.
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IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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