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Американские астронавты вышли в открытый космос впервые за 14 месяцев

Астронавты NASA Ник Хейг и Сунита Уильямс 16 января 2025 года совершили плановый выход в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ и установки нового оборудования на внешней поверхности станции. Продолжительность выхода составила ровно шесть часов.

Американский космонавт работает в открытом космосе / © NASA

Этот выход в открытый космос стал первым для американцев за последние 14 месяцев. Летом 2024 года два плановых выхода сорвались из-за проблем со скафандрами.

Хейг и Уильямс успешно справились со своими задачами: провели ремонт рентгеновского телескопа NICER, у которого в мае 2023 года повредились светофильтры, и заменили рефлектор на одном из стыковочных узлов МКС.