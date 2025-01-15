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Продажи электромобилей в мире выросли за 2024 год

Согласно новому отчету исследовательской компании Rho Motion, в 2024 году в мире было продано на 3,5 миллиона электромобилей больше, чем в 2023-м.

Электромобили Tesla / © Tesla

Данные Rho Motion показали, что продажи электромобилей выросли во всех регионах, кроме Европы, и по всему миру в целом. Самый большой рост — 40% — отмечен в Китае, в Северной Америки продажи поднялись на 9%, а остальном мире — на 27%.

Но даже европейские показатели вводят в заблуждение, учитывая, что продажи электромобилей в Европе в основном выросли за пределами крупнейшей экономики Европейского Союза — Германии, где наблюдался спад из-за прекращения стимулирования населения по программе приобретения электромобилей в конце 2023 года, что привело к росту спроса, а затем к последующему падению продаж.

Рост продаж произошел, даже несмотря на то, что крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla столкнулся со спадом продаж своих машин из-за того, что на рынки вышли автопроизводители из Китая.