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Стало известно, сколько запусков SpaceX выполнит в 2025 году

Космическая компания Илона Маска снова надеется побить собственные рекорды, совершив 175-180 пусков за 2025 год. В 2024-м SpaceX отправила в полет 134 ракеты.

Ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Только за первую половину января 2025 года SpaceX выполнила восемь запусков, при этом установив два новых рекорда.

В конце прошлой недели состоялись 25-й успешный полет и посадка первой ступени Falcon 9 B1067, которая помогла вывести на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink. Ускоритель B1067 стал лидером флота SpaceX, запустив 457 спутников и отправив восемь астронавтов в космос за свои 25 полетов.

Кроме того, компания установила новый рекорд по повторному использованию обтекателей ракеты Falcon 9: один из них слетал уже 22 раза. А завод SpaceX в Хоторне (Калифорния) активно штампует новые верхние ступени для каждого старта Falcon 9 и Falcon Heavy. Учитывая 134 запуска в 2024 году, нетрудно подсчитать, что предприятие выдает одну новую верхнюю ступень ракеты каждые 2,7 дня.