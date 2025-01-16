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Стало известно, сколько запусков SpaceX выполнит в 2025 году
Космическая компания Илона Маска снова надеется побить собственные рекорды, совершив 175-180 пусков за 2025 год. В 2024-м SpaceX отправила в полет 134 ракеты.
Только за первую половину января 2025 года SpaceX выполнила восемь запусков, при этом установив два новых рекорда.
В конце прошлой недели состоялись 25-й успешный полет и посадка первой ступени Falcon 9 B1067, которая помогла вывести на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink. Ускоритель B1067 стал лидером флота SpaceX, запустив 457 спутников и отправив восемь астронавтов в космос за свои 25 полетов.
Кроме того, компания установила новый рекорд по повторному использованию обтекателей ракеты Falcon 9: один из них слетал уже 22 раза. А завод SpaceX в Хоторне (Калифорния) активно штампует новые верхние ступени для каждого старта Falcon 9 и Falcon Heavy. Учитывая 134 запуска в 2024 году, нетрудно подсчитать, что предприятие выдает одну новую верхнюю ступень ракеты каждые 2,7 дня.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Международная команда физиков обнаружила способ экспериментально находить топологические дефекты в слабоупорядоченных материалах. Их метод поможет глубже понять свойства многочисленных аморфных систем.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
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