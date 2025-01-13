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Российский астроном рассказал, чем грозит появление крупной корональной дыры на Солнце

Исследователи NASA обнаружили на нашей звезде крупную корональную дыру, которая способствует увеличению скорости солнечного ветра и в теории вызовет магнитные бури.

Крупная корональная дыра на Солнце (слева) и поверхность светила без корональных дыр (справа) / © NASA

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что из-за корональной дыры скорость солнечного ветра должна вырасти примерно с 400 до 600 километров в секунду. Это может ухудшить состояние магнитосферы нашей планеты, но вряд ли спровоцирует сильные магнитные бури.

Дело в том, что корональные дыры — явление, противоположное солнечной активности, то есть формируются на менее активном Солнце. Сейчас, по словам Богачева, светило успокоилось после активного начала года.