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Российский астроном рассказал, чем грозит появление крупной корональной дыры на Солнце
Исследователи NASA обнаружили на нашей звезде крупную корональную дыру, которая способствует увеличению скорости солнечного ветра и в теории вызовет магнитные бури.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что из-за корональной дыры скорость солнечного ветра должна вырасти примерно с 400 до 600 километров в секунду. Это может ухудшить состояние магнитосферы нашей планеты, но вряд ли спровоцирует сильные магнитные бури.
Дело в том, что корональные дыры — явление, противоположное солнечной активности, то есть формируются на менее активном Солнце. Сейчас, по словам Богачева, светило успокоилось после активного начала года.
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Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.
Ученые из России, в числе которых два выпускника НИУ ВШЭ, опровергли известную в математике гипотезу, которая, хотя и не имела убедительного доказательства, считалась верной на протяжении 40 лет.
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