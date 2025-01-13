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SpaceX перенесла седьмой запуск самой мощной ракеты
Космическая компания Илона Маска отложила седьмой испытательный полет транспортной системы Starship на два дня. Теперь запуск назначен на 16 января, в 01:00 по московскому времени.
SpaceX не сообщила подробностей о причине задержки. Однако обозреватели отметили, что в ночь с 10 на 11 января после заправочного теста верхняя ступень Starship — корабль S33 — был снят с ускорителя Super Heavy B14.
После этого инженеры провели осмотр теплозащиты S33, пока техники Super Heavy B14 работали над крышками клапанов ускорителя. Затем систему снова собрали.
Уведомление о запуске Starship от Федерального управления гражданской авиации США действует с 9 по 18 января, поэтому у компании есть как минимум еще два дня в запасе.
В 368 световых годах от Земли, на границе так называемой пустыни горячих нептунов — близкой к звезде области, в которой небесные тела размером с Нептун практически не встречаются, — расположилась экзопланета WASP-166b. Несмотря на экстремальные условия, этот уникальный мир смог сохранить объемную атмосферу, в которой обнаружили следы воды и углекислого газа. Открытие существенно расширяет представления об эволюции экзопланет в космических «пустынях».
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Ученые из СПбГУ описали первый в мире природный оксалат никеля — андрейбулахит. Его назвали в честь заведующего кафедры минералогии ЛГУ/ СПбГУ, почетного профессора СПбГУ Андрея Булаха.
В 368 световых годах от Земли, на границе так называемой пустыни горячих нептунов — близкой к звезде области, в которой небесные тела размером с Нептун практически не встречаются, — расположилась экзопланета WASP-166b. Несмотря на экстремальные условия, этот уникальный мир смог сохранить объемную атмосферу, в которой обнаружили следы воды и углекислого газа. Открытие существенно расширяет представления об эволюции экзопланет в космических «пустынях».
Сотни миллионов лет назад Землю населяли совсем другие животные — даже жители воды с «рыбьим» образом жизни были устроены совсем иначе. Таковы остракодермы, включая группу более примитивных гетеростраков (разнощитковых). Авторы нового исследования в Paleontology разобрались с механическими свойствами их ротового аппарата. Оказалось, что несмотря на отсутствие челюстей они активно перерабатывали свою пищу, не довольствуясь фильтрацией мелочи из воды.
На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.
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