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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +944
Посты: 1985

SpaceX перенесла седьмой запуск самой мощной ракеты

Космическая компания Илона Маска отложила седьмой испытательный полет транспортной системы Starship на два дня. Теперь запуск назначен на 16 января, в 01:00 по московскому времени. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship готовится к седьмому полету / © SpaceX
Starship готовится к седьмому полету / © SpaceX

SpaceX не сообщила подробностей о причине задержки. Однако обозреватели отметили, что в ночь с 10 на 11 января после заправочного теста верхняя ступень Starship — корабль S33 — был снят с ускорителя Super Heavy B14.

После этого инженеры провели осмотр теплозащиты S33, пока техники Super Heavy B14 работали над крышками клапанов ускорителя. Затем систему снова собрали.

Уведомление о запуске Starship от Федерального управления гражданской авиации США действует с 9 по 18 января, поэтому у компании есть как минимум еще два дня в запасе.

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