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Стартап, обещавший наполнить небо летающими такси, прекратил деятельность

Немецкая компания Lilium, разработчик электрических самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП), прекратила деятельность на этой неделе. Так она положила конец десятилетним усилиям по созданию воздушных такси, на которые выделили более миллиарда долларов США.

Концепт электрического самолета вертикального взлета и посадки Lilium / © Lilium

Согласно планам Lilium, первый полет должен был состояться в 2025 году, а сертификацию электросамолета хотели осуществить уже в 2026-м.

Компания уволила почти всех сотрудников, однако в последний момент ее спасли от банкротства. Lilium 24 декабря заключила неожиданную сделку с Mobile Uplift Corporation, продав все свои подразделения в Германии.

Mobile Uplift Corporation собирается в январе будущего года возобновить работы над СВВП Lilium.