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Трамп поставил Маску задачу по отправке американского астронавта на Марс

Дональд Трамп (слева) и Илон Маск (справа) / © Getty Images

Журналисты Science News отметили, что отправка человека на Марс может стать более приоритетной задачей, когда Трамп придет к власти, в частности из-за его дружбы с главой SpaceX. Вполне возможно, что для выполнения этой задачи новый президент назначил администратором NASA миллиардера, астронавта и фаната космоса Джареда Айзекмана, который активно сотрудничает со SpaceX.

Илон Маск не раз заявлял, что планирует отправить людей на Красную планету уже в 2029 году и создать там самодостаточную колонию к 2050-му.

NASA более консервативно в своих устремлениях и не рассчитывает на высадку на Марсе до 2040-х годов.