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Фотоловушки впервые запечатлели племя массако, не имеющее контактов с цивилизованным миром

В бразильских лесах фотоловушки впервые засняли группу людей, известных как племя массако. Оно не вступает в контакт с цивилизованным миром.

Представители сообщества массако / © Funai

Автоматические камеры, которые установили сотрудники Бразильского национального фонда коренных народов, запечатлели мужчин группы массако — это имя дали им по названию реки, протекающей через их земли, но никто не знает, как эти люди сами себя называют.

Массако не идут на контакт с исследователями, их язык, социальная структура и верования остаются загадкой. Они отпугивают чужаков и пристально охраняют свои земли.

Представители сообщества массако / © Funai

По данным Бразильского национального фонда коренных народов, за последние 35 лет численность племени увеличилась до 200-250 человек.