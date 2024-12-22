  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1763

Спутник показал пылевую бурю, которая накрыла части Ирака и Сирии

В середине декабря 2024 года бассейн рек Тигр и Евфрат накрыла пылевая буря. Она значительно ухудшила видимость и стала причиной загрязнения воздуха в нескольких городах, включая Багдад, где проживают почти восемь миллионов человек.

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
Пылевая буря, накрывшая части Ирака и Сирии / © NASA Earth Observatory
Пылевая буря, накрывшая части Ирака и Сирии / © NASA Earth Observatory

Плотное облако пыли заслонило ландшафт на снимке, полученном спутником Aqua, принадлежащем NASA.  

Уровень мелких твердых частиц (PM 2.5) превысил 400 микрограммов на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения классифицирует концентрации свыше 250 микрограммов на кубический метр как опасные для здоровья людей. Поэтому учебные заведения и различные общественные службы на этой территории временно закрывались, а полеты приостановили из-за ухудшения видимости.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Медицина и котики
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Можно ли жить без мозга?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Химия и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Сократ: жизнь созерцания
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Биология: мозг и психика
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Starship и не только. Как устроены сверхтяжелые ракета-носители?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
600
Рай зверей
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
800
«Другие» колонизаторы: Индия португальская, французская и голландская
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Тайны Вселенной
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Позавчера, 14:38
Юлия Трепалина

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
Позавчера, 18:08
Варвара Кравцова

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

Что лучше — нейрокомпьютерные или окулографические интерфейсы? Почему людей надо подбирать под интерфейсы, а интерфейсы — под людей? Об этом мы поговорили с Ярославом Туровским, профессором, заведующим лабораторией медицинской кибернетики ВГУ, ведущим научным сотрудником ИПУ РАН, доктором технических наук и кандидатом медицинских наук, признанным специалистом в области разработки нейроинтерфейсов.

Интервью
Медицина
# биоэлектроника
# нейроинтерфейс
# протез
# робототехника
Выбор редакции
Позавчера, 14:20
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
18 декабря
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
Позавчера, 14:38
Юлия Трепалина

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперимент подтвердил «расчеловечивающее» действие больничных рубашек на пациентов

    Вчера, 10:02

  2. Пермские ученые рассказали, как электричество «живет» в нас и наших домах

    Позавчера, 20:44

  3. Физики создали механический кристалл с оптической пружиной

    Позавчера, 19:07

  4. Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

    Позавчера, 18:08
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

Позавчера, 18:08

Последние комментарии

Владимир Иванов
53 минуты назад
Гриша, ты обычный подстраиватель фактов, как бы фактов, под свою мелкой теорию одного комментария. Берешь слова выдернутые отдельных людей и

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Alex Serov
58 минут назад
Михаил, через пару тысячелетий ученные будут рассматривать остатки большого коллайдера и строить гипотезы

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назадАрхеологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Дмитрий Чернов
2 часа назад
Жёлтая газетёнка решила подняться в рейтинге за чужой счёт.

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

Артем Буслаев
3 часа назад
На здешней ленте новостей можно найти множество примеров, когда деньги российских налогоплательщиков тратятся на не менее нелепые "исследования".

Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак 

Ирина
4 часа назад
Толченов Андрей, маленькая поправочка. Сейчас наш ВВП основан на ВПК, оборонка фигачит на полную. Её бы я не назвала реальной экономикой.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Гриша Туссинов
12 часов назад
В 1874 году учитель Макса Планка утверждал, что физика - состоявшаяся наука и ничего революционного в ней открыто уже не будет. «Летательные

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Wiktor Timkin
12 часов назад
15 лет тоннели строю, недра, самая неизученная стихия. 6 км тоннель построили и такой фигни навидались. Мир подземщиков очень узкий, все друг друга

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Versuz VS
14 часов назад
Если коротко, дня тех кто хочет суть и мозги окончательно не превратились в сено и вату от пропаганды. Некая организация (в общем случае даже не

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Александр Панов
16 часов назад
Василий, америка только благодаря нам выжила. Два раза, в 18 и19веке.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Денис Лузянин
16 часов назад
Александр, ты серьезно будешь отрицать чувства у ракообразных?

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Денис Лузянин
16 часов назад
Nella, а человек будто не делает коллаж? Слово опыт и обучение тебе о чем-нибудь говорит? Ты с нейросетями как знаком? Откуда знаешь, что нет

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Денис Лузянин
16 часов назад
Всеволод, бытие и идеальным может быть. Все равно все познается лишь сознанием. Это первопричина в научном знании

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Денис Лузянин
16 часов назад
Ашот, через обучение

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Денис Лузянин
16 часов назад
Петр, а что мешает ии вырастить в себе ненависть к людям?

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Руслан Б
16 часов назад
С., да петух ты конкретный, пойди попроси своего бойфренда, пусть дупло тебе прочистит, особо не переживай за Россию.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Денис Лузянин
16 часов назад
Алиса, а ии это не сложная система, или что? Это давно уже давно черный ящик

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Иван Колупаев
17 часов назад
Василий, таки напомнили, да со своими дровами 😁 Тетенька в Великобритании замерзла насмерть потому что экономила на отоплении. Даже по

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

legion88 Death
21 час назад
Василий, учи историю, дятел. Знаменитый Ленд-Лиз - простой пример. За первые 3 года и 4 месяца - было поставлено 15 паравозов в СССР. А это фактически

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

legion88 Death
21 час назад
Василий, вот только - реально смотреть на вещи - не про тебя. Какие смартфоны качественные производит Германия, Аеликобритания, Франция, Испания,

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Иван Колупаев
21 час назад
Степан, хрюкни еще раз

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно