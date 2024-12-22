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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +937
Посты: 1958

Американские компании начали борьбу за места на космическом корабле Dragon

Компания — разработчик коммерческой космической станции Vast Space подписала соглашение со SpaceX на две коммерческие миссии астронавтов на МКС. Теперь Vast Space ожидает одобрения NASA, которое ранее заявляло, что будет согласовывать до двух коммерческих космических миссий в год. Однако на практике агентство пока разрешало по одной миссии в год.

Сообщество
# SpaceX
# Vast
# космос
# МКС
Космический корабль Dragon / © SpaceX
Космический корабль Dragon / © SpaceX

Поэтому Vast Space столкнулась с конкуренцией со стороны другой частной компании, которая тоже планирует построить собственную коммерческую орбитальную станцию, — Axiom Space. Она уже осуществила три частные миссии с полетами непрофессиональных астронавтов на МКС и готовится к четвертой под названием Ax-4, запуск которой запланирован на весну 2025 года. Во всех этих миссиях задействовали космические корабли Crew Dragon компании SpaceX.

Ранее Vast Space заказала запуск своей одномодульной космической станции Haven-1 на Falcon 9 в 2025 году и последующую пилотируемую миссию на корабле Crew Dragon.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
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