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Axiom Space пересмотрела план сборки своей космической станции

Компания Axiom Space пересмотрела последовательность сборки своей коммерческой космической станции. По словам инженеров, этот шаг позволит ей быстрее перейти к автономному полету.

Новая последовательность сборки станции Axiom / © Axiom Space

Axiom Space рассказала об обновленной последовательности модулей, которые она развернет до конца десятилетия для сборки станции Axiom, начиная с силового модуля Power Thermal Module (PPTM), который будет пристыкован к МКС первым.

Ранее Axiom Space планировала установить на МКС модуль среды обитания в конце 2026 года, потом второй модуль среды обитания и исследовательский модуль. А затем уже пристыковать энергетический и тепловой модуль с воздушным шлюзом, что позволило бы им отстыковаться от МКС примерно в конце десятилетия, чтобы начать автономный полет.

Однако компания решила пересмотреть последовательность сборки станции. Теперь она начнется с PPTM, затем запустят первый модуль обитания, Hab1. Однако вместо того, чтобы пристыковаться к МКС, PPTM покинет ее и состыкуется с модулем обитания, что позволит создать свободнолетающую станцию ​​всего с двумя модулями. Это может произойти уже в 2028 году.