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Зонд NASA показал, как выглядит марсианский модуль InSight

Орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок посадочного аппарата InSight, который работал на поверхности Красной планеты с ноября 2018-го по декабрь 2022-го. За эти годы модуль, сделавший много важных открытий на Красной планете, сильно изменился, и его теперь почти не отличить от окружающей среды.

В центре изображения — посадочный модуль InSight, сфотографированный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

После прибытия на Марс в 2018 году посадочный модуль InSight первым обнаружил «марсотрясения» на Красной планете, а также помог изучить структуру коры, мантии и ядра. В декабре 2022 года NASA завершило миссию посадочного модуля, так как его солнечные панели покрылись слишком большим количеством пыли и песка, из-за чего аппарат не мог больше заряжать свои аккумуляторные батареи.

Недавно MRO сделал снимок InSight, чтобы исследователи смогли проанализировать, насколько быстро созданная на Земле техника покрывается марсианской пылью и песком. Так можно будет оценить примерный возраст других изменений на поверхности Красной планеты.