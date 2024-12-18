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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +622
Посты: 1756

Зонд NASA показал, как выглядит марсианский модуль InSight

Орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок посадочного аппарата InSight, который работал на поверхности Красной планеты с ноября 2018-го по декабрь 2022-го. За эти годы модуль, сделавший много важных открытий на Красной планете, сильно изменился, и его теперь почти не отличить от окружающей среды.

Сообщество
# InSight
# космос
# Марс
В центре изображения — посадочный модуль InSight, сфотографированный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
В центре изображения — посадочный модуль InSight, сфотографированный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

После прибытия на Марс в 2018 году посадочный модуль InSight первым обнаружил «марсотрясения» на Красной планете, а также помог изучить структуру коры, мантии и ядра. В декабре 2022 года NASA завершило миссию посадочного модуля, так как его солнечные панели покрылись слишком большим количеством пыли и песка, из-за чего аппарат не мог больше заряжать свои аккумуляторные батареи. 

Недавно MRO сделал снимок InSight, чтобы исследователи смогли проанализировать, насколько быстро созданная на Земле техника покрывается марсианской пылью и песком. Так можно будет оценить примерный возраст других изменений на поверхности Красной планеты.  

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
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R Sad
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ivan, мне нравится как Вы выражаетесь!!! Где такому набраться?

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Dmitr Sha
2 часа назад
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Ivan Kalita
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Денис, а по вам видно что глупы...

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Vitaliy Van
5 часов назад
Игорь, от специальности и профессии зависит. В целом при капитализме конечно больше работать надо, что бы было всё в рамках.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Vitaliy Van
5 часов назад
Юлия, все знают что в США надо вкалывать 24/7 и тогда будет успех. Но всё равно появляются нытики утверждающие, что у нас тут все на 3х работах пашут.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Ayna Gurbanova
10 часов назад
я могу ошибаться, но помоему в нидерландах работают больше чем указано. Я сама живу в Бельгии, СРЕДНЯЯ школа - учимся 32 часа в неделю. Думаю, что на

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Виктор Голобородько
11 часов назад
Интересная теория,нейтрино вырабатывается Солнцем и летит к Земле преодолевая такое расстояние за счет чего нарушая законы физики.

Как ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на ВселеннуюКак ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на Вселенную

Иван Колупаев
14 часов назад
Пётр, вселенная ведь не обязана соответствовать нашим представлениям о прекрасном. Или тому что мы можем или не можем вообразить. Она просто

Космологическая постоянная оказалась переменнойКосмологическая постоянная оказалась переменной

alexey al
16 часов назад
Роман, давно уже замечаю, что иллюстрации уровня "Черный квадрат" с подписью "рыжая собака, вольная интерпретация" 🤣

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Юлия Петрова
16 часов назад
Кардинал, это когда деньги на руки выдают... У мелких частников..

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Пётр Еремеев
16 часов назад
Валентина, вы видимо не понимаете, почему наблюдаемая часть Вселенной расширяется. Расширение наблюдаемой части Вселенной это не разбегание

Космологическая постоянная оказалась переменнойКосмологическая постоянная оказалась переменной

Иван Колупаев
17 часов назад
Anatoly, судя по карте в Израиле работают не так уж и много (желтый) То ли вам не повезло, то ли у вас вообще любят поговорить, как они все работают дым из

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Anatoly Yadgarov
18 часов назад
В Израиле работают больше всех вас вместе взятых и увы это правда...

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Михаил Духонин
18 часов назад
Александр, Спасибо!

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Михаил Духонин
18 часов назад
Sam, Да, залоги причастий, это важно... А гистидин реально без Серы!

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

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18 часов назад
Ну, то что кольца из "структур", так это важно только для определённого размера налетающих пылевых частиц. А кто сказал что они все именно такого

Кольца Сатурна, вероятно, гораздо старше, чем предполагали ученыеКольца Сатурна, вероятно, гораздо старше, чем предполагали ученые

Кардинал Маргинал
18 часов назад
Кунашир, да ты у нас революционер, но до сих пор быдло ватное и колхозник. Хоть и западное

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
18 часов назад
Иван, в Руанде скорее вообще не работают

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
18 часов назад
Кирилл, да он их тех фантазеров, которые хотят быть бедными , но везде пригодится. Так что без денег он там не нужен, его сразу депортируют

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

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