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Евросоюз создаст собственную спутниковую систему связи

Европейская комиссия 16 декабря подписала концессионный договор на создание группировки из 290 спутников связи под названием «Инфраструктура устойчивости, взаимосвязанности и безопасности с помощью спутника» (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, IRIS²) с консорциумом SpaceRISE.

Концепт системы спутниковой связи IRIS² / © ESA

Новая система IRIS² станет аналогом Starlink Илона Маска и призвана обеспечить членов Европейского Союза надежной спутниковой связью.

Для ее реализации создали консорциум из государственных и коммерческих предприятий. Ведущую роль сыграют три европейских спутниковых оператора: SES SA, Eutelsat SA и Hispasat S.A.

Ожидается, что система IRIS² начнет работать уже в 2027 году.