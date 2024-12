Евросоюз создаст собственную спутниковую систему связи

Европейская комиссия 16 декабря подписала концессионный договор на создание группировки из 290 спутников связи под названием «Инфраструктура устойчивости, взаимосвязанности и безопасности с помощью спутника» (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, IRIS²) с консорциумом SpaceRISE.