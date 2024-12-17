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Китай испытал новый двигатель для сверхзвукового самолета Yunxing

Испытания двигателя JinDou400 / © Space Transportation

По данным производителя, двигатели JinDou400 разрабатывают для будущего сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing. Они позволят лайнеру развивать скорость до 4900 километров в час на высоте более 20 километров.

© Space Transportation

Во время испытания оценивали характеристики производительности двигателя в полете, системы подачи топлива и управления.

© Space Transportation