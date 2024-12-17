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Николай Головин
Николай Головин
23 минуты назад
Рейтинг: +205
Посты: 546

Китай испытал новый двигатель для сверхзвукового самолета Yunxing

Специалисты китайской компании Space Transportation 17 декабря провели успешные испытания высокоскоростного прямоточного воздушно-реактивного двигателя JinDou400.

Сообщество
# авиация
# Китай
# технологии
Испытания двигателя JinDou400 / © Space Transportation
Испытания двигателя JinDou400 / © Space Transportation

По данным производителя, двигатели JinDou400 разрабатывают для будущего сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing. Они позволят лайнеру развивать скорость до 4900 километров в час на высоте более 20 километров.

© Space Transportation

Во время испытания оценивали характеристики производительности двигателя в полете, системы подачи топлива и управления.

© Space Transportation
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
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