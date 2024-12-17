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В Китае сломалась одна из мощнейших морских ветряных турбин в мире

Китайская компания Mingyang Smart Energy сообщила, что у прототипа морской ветряной турбины мощностью 20 мегаватт сломались две лопасти.

Морские ветряные турбины / © Mingyang Smart Energy

По данным Mingyang Smart Energy, турбину, установленную на Хайнане, испытывали в экстремальных условиях. Во время тестов ее лопасти столкнулись с «аномальными» условиями, которые превышают их предельную расчетную нагрузку.

Речь идет о прототипе турбины MySE18.X-20MW, предназначенной для развертывания в регионах со средней и высокой скоростью ветра. Она подходит для мест, подверженных тайфунам, поскольку способна выдерживать ветер скоростью до 79,8 метра в секунду.