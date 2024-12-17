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NASA представило долгосрочную стратегию роботизированного исследования Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новый план «Расширение горизонтов марсианской науки», в котором изложена стратегия на следующие 20 лет. Она предусматривает проведение недорогих миссий, а также максимальное использование преимуществ коммерческого и международного партнерства.

Роботизированный аппарат на Марсе / © NASA / JPL-Caltech

В документе предлагается стратегия будущих роботизированных миссий, которые смогут ответить на ключевые научные вопросы о Марсе, включая любые свидетельства существования жизни в прошлом или настоящем, а также заложить научную основу для пилотируемых миссий.

Стратегия включает три научные темы:

«Изучение потенциала марсианской жизни»: поиск любых доказательств жизни на Марсе;

«Поддержка исследования Марса человеком»: роботизированные аппараты будут изучать поверхность Красной планеты и проводить поиск ресурсов;

«Раскрытие Марса как динамической планетной системы»: научные задачи с акцентом на планетологию.

Для осуществления этих планов NASA собирается отправлять аппараты с одним или небольшим набором нескольких научных инструментов, которые сосредоточатся на получении конкретных ответов на поставленные вопросы. Стоимость каждой такой миссии не будет выходить за рамки 300 миллионов долларов.