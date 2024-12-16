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Экс-соучредитель OpenAI предупредил, что скоро ИИ станет непредсказуемым

Бывший главный научный сотрудник компании OpenAI Илья Суцкевер, один из крупнейших специалистов в области искусственного интеллекта, заявил, что в сфере ИИ намечаются серьезные перемены.

Илья Суцкевер / © CFP

На ежегодной конференции по искусственному интеллекту NeurIPS 2024 Илья Суцкевер рассказал, что масштабирование данных для «предварительной подготовки» систем ИИ вывело технологию на новые высоты, однако она уже начала подходить к своим пределам. Предварительная подготовка, несомненно, закончится: теперь сама технология либо сможет генерировать новые данные, либо модели ИИ смогут оценивать несколько ответов, прежде чем остановиться на лучшем для пользователя, чтобы повысить их точность.

По мнению эксперта, ИИ будет рассуждать о проблемах так же, как это делают люди. Но здесь есть одна загвоздка.

«Чем больше он рассуждает, тем более непредсказуемым становится», — заявил Суцкевер.

Рассуждения о миллионах вариантов могут сделать любой результат непредсказуемым. Например, система AlphaGo, созданная DeepMind, удивила экспертов древней настольной игры Го своим непостижимым 37-м ходом на пути к победе над Ли Седолем в матче в 2016 году.

В будущем ИИ, по словам Суцкевера, станет «радикально другим».