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Инфографика: кому должны США

Государственный валовый долг Соединенных Штатов Америки за 2024 год увеличился с 34,4 триллиона до 36,1 триллиона долларов.

Инфографика: кому принадлежит долг США / © visualcapitalist

На представленной выше диаграмме показана разбивка состава долга США, классифицированная по внутренним и иностранным инвесторам, а также внутриправительственным активам. Инфографика составлена на основе данных Министерства финансов США по состоянию на конец 2023 года.

Государственный долг США увеличивается, когда федеральное правительство тратит больше, чем получает за счет налогов и других доходов.

Когда государственные расходы превышают налоговые поступления, возникает дефицит бюджета. Чтобы покрыть дефицит, Казначейство США выпускает казначейские векселя, ноты и облигации. Государственный долг представляет собой совокупный итог бюджетных дефицитов федерального правительства, скорректированный с учетом любых излишков.

Из 34,4 триллионов долларов валового долга в 2023 году 27,3 триллиона, или 79%, составлял государственный долг, заимствованный у американских и иностранных инвесторов, а семь триллионов, или 21%, — внутригосударственный долг, отражающий внутренние государственные транзакции.

Федеральная резервная система была крупнейшим внутренним держателем государственного долга США с активами на сумму 5,24 триллиона долларов.

По состоянию на декабрь 2023 года государственный долг составлял 97% валового внутреннего продукта (ВВП) США.

С предстоящей в январе сменой администрации избранный президент Дональд Трамп назначил миллиардера Илона Маска и бывшего кандидата в президенты Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного Департамента эффективности правительства (DOGE). Департамент нацелен на выявление и устранение расточительных расходов, и Маск утверждает, что сможет сократить государственный долг, ограничив расходы.