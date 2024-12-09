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Кольца Сатурна «исчезнут» дважды в 2025 году
В следующем году кольца планеты — шестой по удаленности от Солнца и второй по размерам в Солнечной системе после Юпитера — исчезнут для наблюдателей с Земли два раза.
Все дело в наклоне газового гиганта: он повернется таким образом, что наша планета будет находиться с кольцами в одной плоскости. Поэтому даже для самого мощного оптического телескопа на Земле они окажутся невидимы.
По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар Стаса Короткого, «исчезновение колец» ожидается 23 марта и 26 ноября.
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О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.
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