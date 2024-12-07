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Самый старый альбатрос в мире снес яйцо в 74 года

Самая старая из известных человеку диких птиц — самка темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis) по клички Уиздом — преподнесла сюрприз ученым, отложив яйцо в возрасте 74 лет.

Самый старый альбатрос в мире снес яйцо / © USFWSPacific / X

В этом году Уиздом снова прилетела на территорию Национального заповедника дикой природы атолла Мидуэй в Тихом океане и отложила в декабре одно яйцо. Теперь в течение двух месяцев будущие родители станут по очереди его высиживать.

Самая старая дикая птица в мире и ее новое яйцо / © USFWSPacific / X

Новость об этом удивила орнитологов, ведь темноспинные альбатросы обычно живут от 12 до 40 лет. Уиздом, которая известна специалистам с 1956 года, совсем недавно потеряла партнера.

© USFWSPacific / X