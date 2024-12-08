Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Bell показала обновленный концепт X-plane

Американский производитель вертолетов и винтокрылов — компания Bell — показал обновленные концепты дизайна пилотируемых и беспилотных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, которые разрабатывают в рамках программы Speed ​​and Runway Independent Technology (SPRINT) Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Новый художественный концепт Sprint X-plane / © Bell

Новые рендеры сопровождали сообщение Bell о завершении испытаний прототипа X-plane в аэродинамической трубе. Тесты показали устойчивость и управляемость аппарата после складывания и раскладывания роторов в полете.

Испытания прототипа X-plane в аэродинамической трубе / © Bell

Программа SPRINT X-plane направлена на разработку и создание скоростных и независимых от взлетно-посадочных полос аппаратов (HSVTOL).