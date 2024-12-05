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NASA сообщило, когда завершится миссия зондов «Вояджер»

Аппараты «Вояджер-1» (Voyager 1) и «Вояджер-2» (Voyager 2) более 45 лет находятся в космическом пространстве. Запущенные в 1977 году, они изначально предназначались для исследования внешних планет Солнечной системы. Сегодня зонды летят на расстоянии более 15 миллиардов километров от Земли и продолжают передавать данные на нашу планету, однако скоро этому придет конец.

Зонд «Вояджер» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

По оценке инженеров NASA, окончательное завершение миссии зондов наступит к 2030 году. Ученые надеются, что аппараты сохранят работоспособность до своего 50-летнего юбилея.

Дело в том, что для обеспечения энергии зонды используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы, работающие на изотопе плутония-238. Однако со временем источник энергии истощается: уровень мощности падает примерно на четыре ватта в год.

Эта проблема заставила специалистов отключить многие научные приборы, чтобы максимально продлить жизнь «Вояджеров». Но, несмотря на это, аппараты периодически сталкиваются с различными проблемами: например, с потерей связи с Землей.