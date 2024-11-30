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«Вояджер-1» восстановил постоянную связь с Землей

В прошлом месяце космический аппарат «Вояджер-1» (Voyager 1), который находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты, неожиданно выключил свой основной радиопередатчик, называемый передатчиком X-диапазона, и включил гораздо более слабый передатчик S-диапазона.

Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

Это обстоятельство не позволило команде инженеров получить научные данные и информацию о техническом состоянии зонда, который отправился в космос в далеком 1977 году.

В начале ноября инженерам после ряда манипуляций вновь удалось включить передатчик X-диапазона, а с 18 ноября аппарат возобновил сбор данных с четырех работающих научных приборов.

Оказалось, передатчик X-диапазона отключился системой защиты от неисправностей космического аппарата, когда инженеры активировали обогреватель для некоторых научных инструментов. Поэтому они снова отключили его и к своему удивлению обнаружили, что ряд приборов продолжал работать, несмотря на температуру ниже той, что была во время испытаний.