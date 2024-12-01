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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +204
Посты: 524

Ученые сняли охоту косаток на крупнейшую рыбу — китовую акулу

На юге Калифорнийского залива исследователи запечатлели охоту стаи косаток на китовую акулу. Хотя косатки часто охотятся на акул, эти события крайне редко происходят на глазах людей.

Сообщество
# акулы
# видео
# косатки
# природа
 Стая косаток / © Center for Whale Research / David Ellifrit
 Стая косаток / © Center for Whale Research / David Ellifrit

Из четырех задокументированных атак стаи косаток на акул, которые были сняты с 2018 по 2024 год, самец по кличке Монтесума участвовал в трех из них. В четвертом же заметили особей, связанных с Монтесумой.

© Eduardo Miranda

Китовая акула (Rhincodon typus) — самая крупная из акул и крупнейшая рыба на планете: ее длина достигает 20 метров, а вес — 34 тонн, что сравнимо с габаритами среднего кашалота.

  

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