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Олег Гончар
Олег Гончар
6 часов назад
Рейтинг: +620
Посты: 1734

Toyota представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей истории

Японская автомобилестроительная компания представила новый спорткар Toyota Supra A90 Final Edition, оснащенный силовым агрегатом мощностью 435 лошадиных сил.

Сообщество
# Toyota
# технологии
# транспорт
Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota
Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota

Это самая мощная и самая быстрая серийная Toyota в истории. Разгон Supra A90 Final Edition до 100 километров в час занимает примерно четыре секунды, а максимальная скорость составит 270 километров в час.

Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota
Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota

Автомобиль получил регулируемые амортизаторы, большое антикрыло и карбоновые детали.

Салон Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota
Салон Toyota Supra A90 Final Edition / © Toyota
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# белые карлики
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Вячеслав
3 часа назад
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Dmitr Sha
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Вячеслав
4 часа назад
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Кунашир
6 часов назад
Ну раз на первое место эмоции поставили, то это явно не выживающие в общагах с тараканами на одни лишь стипендии студенты.

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Пётр Еремеев
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Спрашивается, а для чего нужен научпоп, если творческий потенциал народа не используется? Среди любителей науки порой предлагаются весьма дельные

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Марина Мыльникова
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Alex, сотни работ всех физиков, доказывающих, что Вселенная - голограмма, основаны на том, что все эти учёные получили свои данные с помощью

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Dmitr Sha
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Dmitr Sha
7 часов назад
Два турбогенератора Collins Aerospace для зарядки аккумуляторов не соответствуют заголовку Но эксплуатация такого гибрида проще и дешевле турбопропов

Прототип самого большого в мире полностью электрического самолета выполнит первый полетПрототип самого большого в мире полностью электрического самолета выполнит первый полет

Марина Мыльникова
7 часов назад
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Коля
7 часов назад
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Иван Колупаев
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