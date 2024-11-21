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ESA испытает демонстратор ядерного двигателя в космосе

Брюссельская компания Tractebel завершила исследование, заказанное Европейским космическим агентством (ESA). Задачей было создать дорожную карту по разработке ядерных двигательных установок для исследования космоса.

Художественное изображение ядерного буксира / © ESA

Работы над дорожной картой в рамках инициативы pReliminary eurOpean reCKon on nuclEar elecTric pROpuLsion for space appLications (RocketRoll), начатые в 2022 году, завершились в октябре 2024-го.

Основными целями исследования были: провести первоначальные оценки осуществимости проекта ядерного двигателя; определить ключевые технологии для его реализации; выявить любые потенциальные экономические и промышленные барьеры на пути к созданию двигательной установки.

В итоговом докладе Tractebel сообщила о планах ESA запустить демонстрационную ядерную энергетическую установку в космос к 2035 году.

Долгосрочная цель инициативы RocketRoll — более эффективное исследование космоса за пределами Марса, где солнечная энергия ограничена, путем разработки буксира с ядерной силовой установкой.