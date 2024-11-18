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В Китае представили электрический суперкар Robo X с ИИ

Китайская компания JiYue презентовала новый суперкар Robo X, способный разгоняться от 0 до 100 километров в час за 1,9 секунды и проезжать на одной зарядке до 650 километров.

Электрический суперкар Robo X / © JiYue

Но суперкар Robo X — это не только скорость. Он оснащен различными техническими приспособлениями, в которые интегрирован искусственный интеллект. Они используется для повышения оптимизации вождения, управляемости, эффективности и безопасности транспортного средства. Robo X оснащен голосовой моделью JiYue и виртуальным помощником Simo, которые помогут водителю получать информацию о транспортном средстве в режиме реального времени.

Электрический суперкар Robo X / © JiYue

В массовое производство Robo X отправится в 2027 году.

Электрический суперкар Robo X / © JiYue

Электрический суперкар Robo X / © JiYue

Электрический суперкар Robo X / © JiYue