Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3619
Посты: 2670
6

Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников

В пустыне на северо-западе Китая группы ударных беспилотников, летевших на малой высоте с нескольких направлений, внезапно вспыхивали, теряли управление и падали, не достигнув назначенных целей. Это не сцена из фантастического фильма, а эпизод недавних полевых испытаний семейства лазерных комплексов противодействия беспилотникам «Гуанцзянь».

Сообщество
# беспилотники
# дроны
# Китай
# лазеры
# оружие
Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников / © Science and Technology Daily
Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников / © Science and Technology Daily

Достигнутый прогресс продемонстрировал потенциал лазерного оружия как одного из средств противодействия растущей угрозе со стороны беспилотников.

«Лазерное оружие относится к системам направленной энергии. Оно позволяет поражать низколетящие, малоскоростные и малогабаритные воздушные цели, в том числе беспилотники, при сравнительно небольших затратах. Такие комплексы могут дополнять системы противовоздушной и противоракетной обороны ближнего радиуса действия», — отметил военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, в отличие от традиционных средств перехвата, например ракет, лазерный луч распространяется со скоростью, близкой к 300 тысяч километров в секунду. На типичных для противовоздушной обороны дистанциях время его достижения цели практически ничтожно, что обеспечивает лазерному оружию преимущество в скорости реакции.

Впрочем, уничтожение беспилотника лазером не сводится к простому наведению луча на цель. Как пояснил Сун Чжунпин, для работы комплекса необходима полноценная система обнаружения и управления огнем, которая позволяет своевременно выявить цель, сопровождать ее и обеспечить точное наведение лазерного излучения.

Несмотря на чрезвычайно высокую скорость распространения лазерного луча, его необходимо удерживать на цели достаточно долго, чтобы нанести повреждения корпусу, внутренним электронным схемам или критически важным компонентам и вывести беспилотник из строя. Типы целей, которые может поражать система, и характер наносимых повреждений зависят от мощности оружия.

Именно поэтому перед разработчиками комплекса «Гуанцзянь» стояла задача не просто увеличить мощность лазера. Лазерную энергию необходимо передавать и усиливать с помощью специальных оптических волокон. Они легируются редкоземельными элементами и имеют структуру, отличающуюся от обычных оптоволоконных кабелей. Это существенно усложняет обеспечение стабильного качества при их производстве.

Ранее техническим специалистам приходилось вручную регулировать многочисленные параметры процесса вытяжки волокна, полагаясь преимущественно на собственный опыт. Даже незначительные отклонения могли отрицательно сказаться на качестве готовой продукции.

Впоследствии коллектив внедрил интеллектуальную систему многопараметрического управления. С помощью алгоритмов она согласованно регулирует производственные параметры, что позволило повысить эффективность вытяжки волокна и увеличить выход годной продукции.

Совершенствование оптических волокон выявило еще одну серьезную проблему — отвод тепла. По мере увеличения мощности и уменьшения габаритов лазерных установок тепло в ограниченном пространстве накапливается особенно быстро. Без эффективной системы охлаждения оборудование может оказаться неспособным длительное время работать в стабильном режиме.

Как рассказал изданию участник исследовательской группы Бай Чжэнь, специалисты разработали материал для охлаждения на основе фазового перехода, основой которого стал парафин. По объяснению ученого, при плавлении такой материал поглощает значительное количество тепла, фактически выполняя функцию компактного теплоаккумулятора внутри лазерной установки. После оптимизации состава материала и конструкции его защитной оболочки исследователи провели испытания, в ходе которых лазер непрерывно работал в течение 30 минут, сохраняя стабильную температуру.

Совершенствование систем теплоотвода имеет принципиальное значение для обеспечения продолжительной и надежной работы лазерного оружия — одного из важнейших условий его практического применения против беспилотников.

Главными преимуществами лазерного оружия являются высокая скорость реакции и относительно низкая стоимость одного перехвата. Это делает подобные системы особенно перспективными для борьбы с недорогими воздушными целями, такими как беспилотники.

Во время испытаний несколько волн ударных беспилотников приближались к условной цели на малой высоте с разных направлений, имитируя сложную воздушную угрозу. По мере сближения дроны попадали под воздействие лазерных установок, загорались и падали, не достигнув объекта. Испытания продемонстрировали способность комплекса перехватывать атакующие цели в условиях сложной воздушной обстановки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# беспилотники
# дроны
# Китай
# лазеры
# оружие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. МРТ двух областей мозга предсказала снижение памяти за 10 лет

    5 ноября, 16:16

  2. Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

    5 ноября, 14:42

  3. Наблюдавшие за дракой мыши уходили готовыми к бою

    5 ноября, 14:08

  4. Ученые объяснили, как копировали первые фотографии

    5 ноября, 12:54
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Николай Цыгикало
28 минут назад
Задал вопрос ИИ: "Учитывая все темпы лесозаготовок, и распределяя их на сутки и год равномерно, какая площадь леса вырубается в России за каждые 2

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Евгений Насонов
54 минуты назад
Autotrade222, тут имеется ввиду доступность интернета, (не доступность сервисов.) А не его скорость. То есть если у человека стоит ещё узкополосный

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Николай Цыгикало
1 час назад
Александр, китайцы не особо участники гонки. Это мы так видим, с американской подачи. А Китаю гонка по барабану. Они не стремятся обогнать сша, они

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Игорь Коняшов
4 часа назад
Лана, Мысль о том, что где-то леса прирастают, а где-то убывают, видимо слишком сложна для вас))

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Игорь Санин
8 часов назад
00|1xbat )От ставок на спорт к беспилотникам с вертикальным взлетом

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Igor Jirkov
10 часов назад
со знакомыми побеседовал, с теми, кто конкретно медведей изучает. Говорят, что охотники перебили альфа-самцов (приоритетные трофеи), которые

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Игорь Коняшов
10 часов назад
Иван, "Дурак думкой богатеет" (С)

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Сергей Татичек
10 часов назад
Андрей, в данном контексте это означает, что прототип соответствует размерам перспективного изделия, а не уменьшенная копия для испытаний.

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Pavel Karaganov
11 часов назад
https://share.google/aimode/hlXjwUDLd6XPjD4ox

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
11 часов назад
Приобрести «X-70 Fractal» в личное пользование для заработка «огромных денег» невозможно, поскольку под этим названием скрывается секретный

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
11 часов назад
Экспериментальный самолет NASA X-70 Fractal является закрытым государственным проектом, поэтому получить финансирование на его покупку частному лицу

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
11 часов назад
https://share.google/aimode/NsX3mXTIKUsOj5Ujv

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Александр Березин
12 часов назад
Николай, "А что, у китайцев очень хороший расклад." Да, почетное второе место им практически гарантировано. Это куда лучше, чем у нас. "В этой гонке

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Березин
12 часов назад
Сидор, "Американцы никогда не были на луне!" Конечно не были. Они же достаточно грамотные, чтобы писать Луну с большой буквы -- поэтому были на Луне,

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Бобков
12 часов назад
Анна, полагаю, в этом нет проблемы. Видите ли, мир не состоит из кристально чистых людей.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Лана Пренципал
12 часов назад
На этом же ресурсе Александр Березин регулярно пишет про увеличение площади лесов, вызванное глобальным парниковым эффектом. Вы там определитесь

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Роман Григорьевич Иферов...
13 часов назад
Да не чувствуют ни раки, ни коровы, ни противник, ни мирняк! Они же просто сырьё, живой вес, живая сила и техника.

Что чувствуют раки, когда их варят?

Роман Григорьевич Иферов...
13 часов назад
Почему они видели фигуры и линии? Вроде подобные "вернувшиеся с Того Света" рассказывают про пейзажи, интерьеры, людей и иных существ.

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Андрей Неверкович
13 часов назад
Полно размерный это как, это сколько. БПЛА С70 Охотник несёт 8 Тонн боевой нагрузки, этот несёт нагрузку 900 кг, тогда БПЛА С70 Охотник сколько

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Роман Григорьевич Иферов...
13 часов назад
Ну вот, всё нас ругают, а сами...

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Самые обсуждаемые