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Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников
В пустыне на северо-западе Китая группы ударных беспилотников, летевших на малой высоте с нескольких направлений, внезапно вспыхивали, теряли управление и падали, не достигнув назначенных целей. Это не сцена из фантастического фильма, а эпизод недавних полевых испытаний семейства лазерных комплексов противодействия беспилотникам «Гуанцзянь».
Достигнутый прогресс продемонстрировал потенциал лазерного оружия как одного из средств противодействия растущей угрозе со стороны беспилотников.
«Лазерное оружие относится к системам направленной энергии. Оно позволяет поражать низколетящие, малоскоростные и малогабаритные воздушные цели, в том числе беспилотники, при сравнительно небольших затратах. Такие комплексы могут дополнять системы противовоздушной и противоракетной обороны ближнего радиуса действия», — отметил военный эксперт Сун Чжунпин.
По его словам, в отличие от традиционных средств перехвата, например ракет, лазерный луч распространяется со скоростью, близкой к 300 тысяч километров в секунду. На типичных для противовоздушной обороны дистанциях время его достижения цели практически ничтожно, что обеспечивает лазерному оружию преимущество в скорости реакции.
Впрочем, уничтожение беспилотника лазером не сводится к простому наведению луча на цель. Как пояснил Сун Чжунпин, для работы комплекса необходима полноценная система обнаружения и управления огнем, которая позволяет своевременно выявить цель, сопровождать ее и обеспечить точное наведение лазерного излучения.
Несмотря на чрезвычайно высокую скорость распространения лазерного луча, его необходимо удерживать на цели достаточно долго, чтобы нанести повреждения корпусу, внутренним электронным схемам или критически важным компонентам и вывести беспилотник из строя. Типы целей, которые может поражать система, и характер наносимых повреждений зависят от мощности оружия.
Именно поэтому перед разработчиками комплекса «Гуанцзянь» стояла задача не просто увеличить мощность лазера. Лазерную энергию необходимо передавать и усиливать с помощью специальных оптических волокон. Они легируются редкоземельными элементами и имеют структуру, отличающуюся от обычных оптоволоконных кабелей. Это существенно усложняет обеспечение стабильного качества при их производстве.
Ранее техническим специалистам приходилось вручную регулировать многочисленные параметры процесса вытяжки волокна, полагаясь преимущественно на собственный опыт. Даже незначительные отклонения могли отрицательно сказаться на качестве готовой продукции.
Впоследствии коллектив внедрил интеллектуальную систему многопараметрического управления. С помощью алгоритмов она согласованно регулирует производственные параметры, что позволило повысить эффективность вытяжки волокна и увеличить выход годной продукции.
Совершенствование оптических волокон выявило еще одну серьезную проблему — отвод тепла. По мере увеличения мощности и уменьшения габаритов лазерных установок тепло в ограниченном пространстве накапливается особенно быстро. Без эффективной системы охлаждения оборудование может оказаться неспособным длительное время работать в стабильном режиме.
Как рассказал изданию участник исследовательской группы Бай Чжэнь, специалисты разработали материал для охлаждения на основе фазового перехода, основой которого стал парафин. По объяснению ученого, при плавлении такой материал поглощает значительное количество тепла, фактически выполняя функцию компактного теплоаккумулятора внутри лазерной установки. После оптимизации состава материала и конструкции его защитной оболочки исследователи провели испытания, в ходе которых лазер непрерывно работал в течение 30 минут, сохраняя стабильную температуру.
Совершенствование систем теплоотвода имеет принципиальное значение для обеспечения продолжительной и надежной работы лазерного оружия — одного из важнейших условий его практического применения против беспилотников.
Главными преимуществами лазерного оружия являются высокая скорость реакции и относительно низкая стоимость одного перехвата. Это делает подобные системы особенно перспективными для борьбы с недорогими воздушными целями, такими как беспилотники.
Во время испытаний несколько волн ударных беспилотников приближались к условной цели на малой высоте с разных направлений, имитируя сложную воздушную угрозу. По мере сближения дроны попадали под воздействие лазерных установок, загорались и падали, не достигнув объекта. Испытания продемонстрировали способность комплекса перехватывать атакующие цели в условиях сложной воздушной обстановки.
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