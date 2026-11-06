Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3336
Посты: 2214
7

Опубликована новая визуализация самого высокого жилого небоскреба Европы, который построят в России

Появилось новое изображения 450-метрового жилого небоскреба, который планируется построить в московском районе «Сити-2». Судя по опубликованному рендеру, архитектурный концепт сохранил характерный облик настольной игры «Дженга»: башня будет состоять из смещенных относительно друг друга объемов, между которыми образуются открытые террасы.

Сообщество
# архитектура
# Европа
# концепты
# небоскрёбы
# рекорды
# рендеры
# Россия
# строительство
# технологии
 Новый рендер будущего самого высокого жилого небоскреба Европы / © Telegram-канал «Стройки — и точка»
 Новый рендер будущего самого высокого жилого небоскреба Европы / © Telegram-канал «Стройки — и точка»

Проект предусматривает строительство жилого комплекса элитного класса общей площадью 225,4 тысячи квадратных метров. В здании запроектировано 95 надземных и пять подземных этажей, на которых разместятся 1018 квартир. Примерно треть из них получит собственные террасы. Для жителей также предусмотрена развитая инфраструктура: премиальный фитнес-клуб с бассейном и спа-зоной, закрытые клубные пространства и рестораны с панорамными видами на верхних этажах.

Непосредственно от жилого комплекса можно будет попасть в общественную прогулочную зону с парком и торговыми галереями. Она должна стать новым центром притяжения для жителей района.

Разрешение на строительство небоскреба Мосгосстройнадзор выдал в середине октября. Подготовительный этап уже начался: сейчас на площадке проводят испытания свай.  После реализации проекта он станет самым высоким жилым зданием Европы.

Напомним, что самым высоким зданием Европы остается «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге — его высота достигает 462 метров. При этом в августе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию «Лахта Центр – 2». Заявленная высота второй башни комплекса составит 703 метра.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# архитектура
# Европа
# концепты
# небоскрёбы
# рекорды
# рендеры
# Россия
# строительство
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. МРТ двух областей мозга предсказала снижение памяти за 10 лет

    5 ноября, 16:16

  2. Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

    5 ноября, 14:42

  3. Наблюдавшие за дракой мыши уходили готовыми к бою

    5 ноября, 14:08

  4. Ученые объяснили, как копировали первые фотографии

    5 ноября, 12:54
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Евгений Насонов
26 минут назад
Autotrade222, тут имеется ввиду доступность интернета, (не доступность сервисов.) А не его скорость. То есть если у человека стоит ещё узкополосный

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Николай Цыгикало
38 минут назад
Александр, китайцы не особо участники гонки. Это мы так видим, с американской подачи. А Китаю гонка по барабану. Они не стремятся обогнать сша, они

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Игорь Коняшов
4 часа назад
Лана, Мысль о том, что где-то леса прирастают, а где-то убывают, видимо слишком сложна для вас))

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Игорь Санин
8 часов назад
00|1xbat )От ставок на спорт к беспилотникам с вертикальным взлетом

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Igor Jirkov
9 часов назад
со знакомыми побеседовал, с теми, кто конкретно медведей изучает. Говорят, что охотники перебили альфа-самцов (приоритетные трофеи), которые

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Игорь Коняшов
9 часов назад
Иван, "Дурак думкой богатеет" (С)

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Сергей Татичек
10 часов назад
Андрей, в данном контексте это означает, что прототип соответствует размерам перспективного изделия, а не уменьшенная копия для испытаний.

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Pavel Karaganov
10 часов назад
https://share.google/aimode/hlXjwUDLd6XPjD4ox

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
10 часов назад
Приобрести «X-70 Fractal» в личное пользование для заработка «огромных денег» невозможно, поскольку под этим названием скрывается секретный

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
10 часов назад
Экспериментальный самолет NASA X-70 Fractal является закрытым государственным проектом, поэтому получить финансирование на его покупку частному лицу

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
10 часов назад
https://share.google/aimode/NsX3mXTIKUsOj5Ujv

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Александр Березин
11 часов назад
Николай, "А что, у китайцев очень хороший расклад." Да, почетное второе место им практически гарантировано. Это куда лучше, чем у нас. "В этой гонке

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Березин
11 часов назад
Сидор, "Американцы никогда не были на луне!" Конечно не были. Они же достаточно грамотные, чтобы писать Луну с большой буквы -- поэтому были на Луне,

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Бобков
11 часов назад
Анна, полагаю, в этом нет проблемы. Видите ли, мир не состоит из кристально чистых людей.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Лана Пренципал
12 часов назад
На этом же ресурсе Александр Березин регулярно пишет про увеличение площади лесов, вызванное глобальным парниковым эффектом. Вы там определитесь

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Роман Григорьевич Иферов...
12 часов назад
Да не чувствуют ни раки, ни коровы, ни противник, ни мирняк! Они же просто сырьё, живой вес, живая сила и техника.

Что чувствуют раки, когда их варят?

Роман Григорьевич Иферов...
12 часов назад
Почему они видели фигуры и линии? Вроде подобные "вернувшиеся с Того Света" рассказывают про пейзажи, интерьеры, людей и иных существ.

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Андрей Неверкович
13 часов назад
Полно размерный это как, это сколько. БПЛА С70 Охотник несёт 8 Тонн боевой нагрузки, этот несёт нагрузку 900 кг, тогда БПЛА С70 Охотник сколько

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Роман Григорьевич Иферов...
13 часов назад
Ну вот, всё нас ругают, а сами...

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Никола Николай
13 часов назад
"...студенты приписывают ИИ человеческие черты, например способность мыслить, проявлять творчество, быть умным ...".". Они не приписывают, а лишь

Лингвисты раскрыли путаницу в терминах искусственного интеллекта

Самые обсуждаемые