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Опубликована новая визуализация самого высокого жилого небоскреба Европы, который построят в России
Появилось новое изображения 450-метрового жилого небоскреба, который планируется построить в московском районе «Сити-2». Судя по опубликованному рендеру, архитектурный концепт сохранил характерный облик настольной игры «Дженга»: башня будет состоять из смещенных относительно друг друга объемов, между которыми образуются открытые террасы.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса элитного класса общей площадью 225,4 тысячи квадратных метров. В здании запроектировано 95 надземных и пять подземных этажей, на которых разместятся 1018 квартир. Примерно треть из них получит собственные террасы. Для жителей также предусмотрена развитая инфраструктура: премиальный фитнес-клуб с бассейном и спа-зоной, закрытые клубные пространства и рестораны с панорамными видами на верхних этажах.
Непосредственно от жилого комплекса можно будет попасть в общественную прогулочную зону с парком и торговыми галереями. Она должна стать новым центром притяжения для жителей района.
Разрешение на строительство небоскреба Мосгосстройнадзор выдал в середине октября. Подготовительный этап уже начался: сейчас на площадке проводят испытания свай. После реализации проекта он станет самым высоким жилым зданием Европы.
Напомним, что самым высоким зданием Европы остается «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге — его высота достигает 462 метров. При этом в августе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию «Лахта Центр – 2». Заявленная высота второй башни комплекса составит 703 метра.
Комментарии
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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