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Видео: испытания роботакси Cybercab на дорогах Техаса

Жители Техаса запечатлели тестовую поездку прототипа беспилотного электромобиля Cybercab недалеко от завода Tesla в Остине.

Испытания роботакси Cybercab в Техасе / © Adan Guajardo

Некоторые техасские дороги находятся в частной собственности, правила автономного вождения на них гораздо мягче, чем в Калифорнии, где Tesla представила свой Cybercab.

Поэтому Техас стал для Tesla главной локацией для тестирования своего электромобиля без руля и педалей.

© Adan Guajardo

На данный момент Tesla планирует, что Cybercab выйдет на рынок в 2026 году.