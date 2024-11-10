Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский лунный вездеход совершил первую публичную поездку

Луномобиль Moon RACER / © Intuitive Machines

Электрический вездеход Moon RACER длиной 4,3 метра, высотой 2,6 метра и шириной 3,7 метра способен развивать скорость до 15 километров в час. Он может управляться как в пилотируемом режиме— астронавтами, — так и способен работать полностью автономно.

Луномобиль Moon RACER / © Intuitive Machines

Intuitive Machines разрабатывает Moon RACER в рамках программы NASA. Ее итогом станет создание луномобиля, на котором астронавты миссии «Артемида» будут ездить по южному полярному региону Луны начиная с 2030 года.

Луномобиль Moon RACER / © Intuitive Machines

Луномобиль Moon RACER / © Intuitive Machines

Луномобиль Moon RACER / © Intuitive Machines