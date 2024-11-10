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Арктический круизный лайнер спустят на воду в 2026 году
Французская компания Selar сообщила, что строит экологически чистый парусный круизный лайнер Captain Arctic, который будет спущен на воду в 2026 году. В настоящее время судно находится на верфи CNOI (Chantier Naval de l'Ocean Indien) на Маврикии и будет полагаться на солнце и ветер для навигации в арктических водах.
Captain Arctic длиной 70 метр рассчитан на 36 пассажиров и 24 члена экипажа, что придаст круизам эксклюзивный характер по уникальным местам Норвегии, Гренландии и путешествия на Шпицберген для наблюдения за полярным сиянием.
Пять алюминиевых парусов, каждый длиной 35 метров, способны быстро складываться, что делает их устойчивыми к сложным погодным условиям. Captain Arctic получит систему автономного производства пресной воды на основе обратного осмоса, а в условиях арктических холодов судно использует котел, работающий на переработанных древесных отходах.
Соучредитель и генеральный директор Selar Софи Гальваньон рассказала, что, по ее ожиданиям, судно сможет работать за счет энергии солнца и ветра 90 процентов времени, а оставшиеся 10 процентов будут обеспечиваться двумя резервными двигателями, работающими на очищенном растительном масле.
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