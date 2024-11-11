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Ученые узнали состав «загадочных» черных шаров, найденных на пляже в Австралии

В середине октября власти закрыли городской пляж Куги в Сиднее из-за сотен черных шаров, найденных на берегу. Ученые из Университета штата Новый Южный Уэльс взяли образцы для тестирования и провели их исследование.

Черные шары на пляже Куги / © EPA

По итогу выяснилось, что шары состоят из смеси мыла, растительного масла и наркотиков. Столь необычный состав подтвердил: загрязнение произошло не из-за разлива нефти, как считалось ране, а из-за бытовых источников.

Исследователи допустили, что шары сформировались в городской канализации. Однако пока не удалось определить место происхождения шаров и причину, по которой они оказались на пляже.