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Спутники научились обнаруживать пластиковый мусор на пляжах

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии разработали новую технологию спутниковой съемки, которая позволяет обнаруживать пластик на пляжах, измеряя разницу в отраженном от мусора свете по сравнению с окружающим песком, водой или растительностью.

Желтое пятно — пластик, на спутниковом снимке в пляжа / © RMIT University / Maxar Technologies

Новая технология была успешно опробована в полевых условиях спутниками, наблюдавшими за одним из участков побережья в Австралии. Спутники, анализируя уникальные спектральные характеристики пластика, смогли точно идентифицировать его на пляже с высоты более 600 километров.

Правда, обнаруженные фрагменты пластикового мусора представляли собой 14 пластиковых мишеней площадью около двух квадратных метров каждая, оставленные исследователями. Более мелкие фрагменты спутники пока что выявить не могут.