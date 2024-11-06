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DAB Motors представила электрический мотоцикл, вдохновленный DeLorean из фильма «Назад в будущее»

DeLorean (слева) и электромотоцикл DAB 1α (справа) / © DAB Motors

По своей конфигурации мотоцикл основан на модели DAB 1α этой же компании и сохранил основные характеристики: максимальная скорость составляет 130 километров в час, а запас хода на одной зарядке не превышает 150 километров пути.

Два дисплея электромотоцикла DAB 1α / © DAB Motors

Мотоцикл получил два дисплея: один — декоративный, отмечающий «перемещение во времени», а также настоящий дисплей, работающий как спидометр и показывающий знаменитое число 88, обозначающее количество миль в час, которое DeLorean должен преодолеть, чтобы путешествовать во времени.

Электромотоцикл DAB 1α / © DAB Motors

Электромотоцикл DAB 1α / © DAB Motors