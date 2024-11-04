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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1383

В каких странах больше всего центров обработки данных?

Центры обработки данных бывают разных размеров: от небольших серверных комнат до обширных объектов, охватывающих несколько зданий. Предприятия, организации и частные лица используют их для хранения и обработки данных, запуска приложений и предоставления услуг. Сколько центров обработки данных существует сегодня?

Сообщество
# интернет
# статистика
# технологии
Расположение центров обработки данных в мире / © Visual Capitalist
Расположение центров обработки данных в мире / © Visual Capitalist

Согласно данным компании Global X ETFs, по состоянию на начало 2024 года во всем мире действовало более 10 тысяч центров обработки данных. Из них 86% располагались в десятке ведущих стран (Россия занимает девятое место), а более половины — в США.  

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# звездная эволюция
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