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Астрофотограф получил новое изображение звезды Вольфа — Райе WR 134
Финский астрофотограф Метсавайнио (J-P Metsavainio) показал, какими захватывающе красивыми могут быть фотографии космоса, когда искусство встречается с наукой.
На новом снимке Метсавайнио запечатлена переменная звезда Вольфа — Райе WR 134. Она расположена примерно в 6000 световых годах от Земли, по направлению к созвездию Лебедь.
Для астрономов подобные снимки представляют интерес, поскольку звезда WR 134 находится на финальной стадии своей жизни. Она неумолимо приближается к финальному акту — взрыву сверхновой.
Ореол из газа и пыли, который обрамляет звезду, показывает узловатую структуру и историю эпизодических выбросов вещества в космическое пространство.
Радиус звезды WR 134 в пять раз больше радиуса Солнца, и она в 400 000 раз ярче самой ближайшей звезды к Земле.
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