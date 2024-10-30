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Огромная фабрика Tesla станет в два раза больше

Автомобилестроительная компания Илона Маска любит большие заводы. Каждая из ее гигафабрик (Gigafactory) электромобилей входит в число крупнейших зданий на планете, и они продолжают разрастаться.

Завод Tesla в Техасе / © Tesla

На днях Tesla подала заявку на получение разрешения на удвоение площади Gigafactory Техас в Остине. Поводом стал запуск нового производства транспортных средств.

Завод Tesla в Техасе уже занимает площадь более 465 тысяч квадратных метров, но станет в два раза больше, чтобы выпускать роботакси Cybercab, которые, как ожидается, появятся в 2026 году.

Сегодня завод в Техасе производит Model Y, электропикап Cybertruck и аккумуляторы для него.