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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +613
Посты: 1649

Tesla представила роботизированное такси Cybercab

Tesla провела мероприятие «Мы, робот», на котором презентовала свой беспилотный электромобиль Cybercab и беспилотный автобус Cybervan. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что уже создано не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые не оборудованы рулем и педалями.

Сообщество
# Tesla
# беспилотники
# Илон Маск
# транспорт
# электромобили
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  

Стоит отметить, что многие слухи о беспилотнике подтвердились: в частности, Cybercabу двухместный, у него нет руля и педалей, а само транспортное средство с точки зрения дизайна похоже на Cybertruck.

© Tesla 
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированное такси Cybercab / © Tesla  
Роботизированный автобус Cybervan / © Tesla  
Роботизированный автобус Cybervan / © Tesla  
Роботизированный автобус Cybervan / © Tesla  
Роботизированный автобус Cybervan / © Tesla  
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# общение с животными
# собаки
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