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ExoAnalytic обнаружила 500 фрагментов космического мусора, образовавшихся из-за разрушения спутника Boeing

Спутник Intelsat 33e до запуска в космос / © Intelsat

Объекты варьируются от небольших фрагментов размером примерно с футбольный мяч до более крупных — с дверь автомобиля.

По данным ExoAnalytic, за последние сутки специалисты обнаружили 108 новых фрагментов. Сейчас они оценивают вероятность их столкновения с другими объектами на геостационарной орбите.

Космические силы США 19 октября сообщили о разрушении аппарата Intelsat 33e. Он не проработал даже 10 лет, хотя срок службы был рассчитан на 15 лет.

Спутник запустили в космос летом 2016 года, а в январе 2017-го он вошел в эксплуатацию. Уже тогда компания Intelsat сообщила, что для работы аппарат расходует больше топлива, чем планировалось. Предварительные расчеты показали, что эта аномалия в будущем приведет к отказу основного двигателя Intelsat 33e.