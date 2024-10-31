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ExoAnalytic обнаружила 500 фрагментов космического мусора, образовавшихся из-за разрушения спутника Boeing
Американская компания по отслеживанию космического мусора ExoAnalytic Solutions обнаружила примерно 500 фрагментов мусора, оставшихся после недавнего разрушения спутника Intelsat 33e компании Boeing.
Объекты варьируются от небольших фрагментов размером примерно с футбольный мяч до более крупных — с дверь автомобиля.
По данным ExoAnalytic, за последние сутки специалисты обнаружили 108 новых фрагментов. Сейчас они оценивают вероятность их столкновения с другими объектами на геостационарной орбите.
Космические силы США 19 октября сообщили о разрушении аппарата Intelsat 33e. Он не проработал даже 10 лет, хотя срок службы был рассчитан на 15 лет.
Спутник запустили в космос летом 2016 года, а в январе 2017-го он вошел в эксплуатацию. Уже тогда компания Intelsat сообщила, что для работы аппарат расходует больше топлива, чем планировалось. Предварительные расчеты показали, что эта аномалия в будущем приведет к отказу основного двигателя Intelsat 33e.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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