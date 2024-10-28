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Ловля ускорителя Starship могла обернуться катастрофой

Башня обслуживания Mechzilla успешно поймала ускоритель Super Heavy с первой попытки во время пятого испытательного полета транспортной системы Starship 13 октября 2024 года. Однако все могло закончиться плачевно.

Super Heavy возвращается на «Звездную базу» SpaceX / © SpaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети Х трехминутное видео, на котором записан разговор нескольких человек, наблюдавших за ходом испытаний.

Один из неназванных сотрудников компании сообщил о проблеме с приземляющимся ускорителем Starship, в одном из двигателей Raptor которого не увеличилось давление.

«Мы были в секунде от того, чтобы споткнуться, прекратить полет и заставить ракету врезаться в землю рядом с башней», — заявил он.

Часть опубликованной аудиозаписи, по-видимому, касалась подведения итогов пятого полета и планирования следующих испытаний Starship.

В отличие от предыдущих запусков, когда Федеральное управления гражданской авиации США (FAA) выдавало новые или обновленные разрешения непосредственно перед стартом, на шестой полет SpaceX уже получила одобрение.