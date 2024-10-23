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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +925
Посты: 1838

SpaceX готовит Starship к шестому испытательному полету

Пресс-служба космической компании Илона Маска опубликовала в социальной сети Х новые фотографии прототипа ускорителя Super Heavy B13. Его задействуют в шестом испытательном полете транспортной системы Starship.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX
Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX

Инженеры переместили Super Heavy B13 на стартовую площадку и установили на стартовый стол для статических огневых испытаний. Они пройдут с 23 по 25 октября.

Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX
Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX

Прототип корабля Starship S31, который используют во время шестого испытательного полета, уже прошел тесты и сейчас находится на завершающей стадии установки плиток теплозащиты.

Пока не известно, когда состоится шестой полет транспортной системы Starship. Но, похоже, ждать осталось недолго.

Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX
Специалисты перемещают Super Heavy B13 на стартовую площадку / © SpaceX
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