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Телескоп «Субару» запечатлел необычную галактику с полярным кольцом

Астрономы с помощью 8,2-метрового оптического японского телескопа «Субару», расположенного в обсерватории Мауна-Кеа на одноименном вулкане в штате Гавайи, получили изображение галактики NGC 660, которая обладает полярным кольцом.

Галактика NGC 660 / © NAOJ

Галактика NGC 660 расположена на расстоянии 45 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Рыбы. Главная ее особенность — протяженная кольцевая структура, окружающая диск почти под прямым углом. При этом диаметр диска, который составляет 50 тысяч световых лет, больше диаметра самой галактики.

Астрономы предполагают, что NGC 660 получила кольцо примерно миллиард лет назад, когда столкнулась с другой галактикой и захватила ее вещество. Со временем эта материя образовала кольцо.