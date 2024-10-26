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Огромная праща: SpinLaunch показала новый концепт системы орбитального запуска

Американский стартап SpinLaunch, который стремится отправлять полезную нагрузку в космос с минимальным расходом ракетного топлива, представил концепт 100-метровой установки системы орбитального запуска. Ее планируют построить в 2025 году.

Установки системы орбитального запуска / © SpinLaunch

В сентябре 2022 года прототип установки SpinLaunch диаметром 33 метра впервые вывел на орбиту полезную нагрузку для NASA, Airbus, Корнеллского университета (США) и спутниковой компании Outpost.

Концепт ракеты для системы орбитального запуска / © SpinLaunch

Система запуска SpinLaunch разгоняет ракеты-носители до огромных скоростей в вакуумной камере с помощью электродвигателей. После того как центрифуга раскручивается, фиксирующий механизм запускает ракету, и та со скоростью около 2,2 километра в секунду вылетает через отверстие в камере.

Когда носитель достигает суборбитальной высоты, включаются двигатели, и ракета выводит полезную нагрузку на орбиту.

Ракета для системы орбитального запуска / © SpinLaunch